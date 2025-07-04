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У Путіна зробили заяву про дипломатичне завершення війни
В РФ кажуть, що їхня так звана “сво” - тобто війна в Україні - триває.
У Кремлі цинічно вважають, мовляв, дипломатичне завершення війни в Україні “наразі не видається можливим”. Своєї провити у тому Москва не бачить.
Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.
Він наголосив, що Путін під час розмови з американським лідером підтвердив, що РФ “зацікавлена” у досягненні цілей “сво” і “бажано політико-дипломатичними засобами”.
Втім, цинічно додав Пєсков, “наразі це не видається можливим”. Саме тому, з його слів, країна-агресорка нібито “продовжує “сво” - тобто велику війну в Україні.
Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков висловився про меморандум і новий раунд переговорів Києва і Москви. З його слів, змісту меморандуму “ще навіть не розглядався з українською стороною”.
Тим часом аналітики ISW вважають, що диктатор РФ залишається відданим своїм цілям в Україні. Втім, усунення так званих “корінних причин” війни, про які твердить Кремль, суперечить твердженню “фюрера”, що, мовляв, Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни.