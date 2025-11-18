Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував диверсію на залізниці у Польщі. Він сказав, що Кремль не здивований спробами Варшави звинуватити Москву.

Заяву Пєскова поширюють російські засоби масової пропаганди.

Речник господаря Кремля назвав примітним той факт, що до залізничної диверсії в Польщі «знову» причетні українці.

За словами Пєскова, у Кремлі не здивовані тим, що Польща насамперед спробувала звинуватити Росію у причетності до залізничної диверсії.

Нагадаємо, 17 листопада Польща підтвердила спробу диверсії на залізничній ділянці Варшава — Люблін, де спрацював вибуховий пристрій і пошкодив частину колії.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський заявив, що диверсію або «терористичний акт» на залізничних коліях було організовано «спецслужбами зі сходу», натякаючи на Росію. За його словами, російські служби прагнуть дестабілізувати польське суспільство.

18 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до диверсій на залізниці причетні двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Туск наголосив, що ці навмисні акти мали на меті спричинити катастрофу. Особи підозрюваних встановлені. Після скоєння диверсій вони покинули Польщу і повернулися до Білорусі.