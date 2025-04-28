У Путіна зробили заяву про "готовність до прямих переговорів"

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів. Мовляв, Москва до цього готова.

Про це цинічно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Речник “фюрера” нахабно каже, мовляв, сигнал про готовність до прямих переговорів має виходити з Києва. Втім, нібито поки Кремль “не бачить жодних дій”.

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Вкотре Пєсков цинічно заявляє, що Росіян “неодноразово говорила про свою готовність до мирного процесу”.

Згадав прессекретар Путіна і про США. З його слів, зусилля Білого дому “щодо виведення процесу по Україні у мирне русло тривають”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна і РФ близькі до угоди про припинення війни. З його слів, обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб “завершити це”.

Дата публікації 21:38, 27.04.25 Кількість переглядів 72 Трамп нарешті це визнав сам! Путіну більше не вдасться водити американця за носа