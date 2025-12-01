У Путіна зробили заяву про переговори щодо завершення війни в Україні

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росія зацікавлена ​​в успіху українського врегулювання і не вестиме обговорення через ЗМІ.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Напередодні Пєсков назвав передчасними заяви про те, що ситуація щодо України близька до мирної угоди.

У Кремлі заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі нової редакції мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

Водночас Кремль не заперечує, що зустріч в Абу-Дабі з американською делегацією справді відбулася. Таку заяву під час розмови з російським пропагандистськими ЗМІ зробив помічник диктатора РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США, але багато пунктів вимагають дискусії. Ушаков також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів мирного плану США, але через їхню кількість в них «навіть можна заплутатися».

Раніше аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, відкине будь-яку версію мирного плану, яку запропонують США, і не погодиться на припинення вогню. Бо в Кремлі впевнені, що всі миротворчі зусилля Вашингтона є «несуттєвими» і перешкоджають досягненню цілей Москви як в Україні, так і в усьому світі.