У Путіна зробили заяву про переговори України та США щодо мирного плану

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Getty Images

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує отримати інформацію про результати консультацій США та України щодо мирного плану.

Заяву Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

«Зараз нам важливо зрозуміти, якими є підсумки роботи США з Україною після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером», — сказав прессекретар президента РФ.

Він наголосив, що зараз сторони дедалі більше розуміють, що працювати треба в тиші, оскільки протилежне не дає досягти результатів.

За словами Пєскова, Кремлю невідомо про розбіжності в думках в Україні щодо мирного плану.

Речник диктатора також заявив, що у разі усунення взаємних подразників між Росією та США, можуть відкритися перспективи для реставрації двосторонніх відносин.

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим закінчили свій візит до США, де провели кілька днів плідної роботи з командою президента Дональда Трампа. Українська делегація ставила головною метою отримання вичерпної інформації щодо переговорів американської сторони в Москві, а також збирання усіх актуальних проєктів пропозицій. Умєров підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб досягти «достойного завершення війни».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо мирного плану США залишаються розділеними через питання територій. Зокрема, сторони не досягли згоди щодо Донбасу. Зеленський сказав, що «існують різні бачення США, Росії та України».