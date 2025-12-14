ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3269
Час на прочитання
1 хв

У Путіна зробили заяву про повернення Криму Україні

Крим залишиться у складі Росії, впевнений Ушаков.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Юрій Ушаков

Юрій Ушаков / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Україна вже ніколи не поверне тимчасово окупований Крим.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання пропагандистів.

«У Зеленського „залізобетонно“, на „мільйон відсотків“ не вдасться повернути Крим і забезпечити Україні вступ до НАТО», — сказав Ушаков.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із пропагандистською заявою, публічно відкинувши можливість повернення до кордонів 2022 року та звинувативши Україну у зриві всіх домовленостей, що призвело до війни.

Тим часом у Міноборони України заявили, що планують повертати Крим.

Дата публікації
Кількість переглядів
3269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie