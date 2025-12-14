У Путіна зробили заяву про повернення Криму Україні

Юрій Ушаков / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Україна вже ніколи не поверне тимчасово окупований Крим.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання пропагандистів.

«У Зеленського „залізобетонно“, на „мільйон відсотків“ не вдасться повернути Крим і забезпечити Україні вступ до НАТО», — сказав Ушаков.

Реклама

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із пропагандистською заявою, публічно відкинувши можливість повернення до кордонів 2022 року та звинувативши Україну у зриві всіх домовленостей, що призвело до війни.

Тим часом у Міноборони України заявили, що планують повертати Крим.