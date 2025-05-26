У Путіна зробили заяву про продовження переговорів з Україною

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков зробив заяву про другий раунд переговорів з Україною щодо війни.

Спікера російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.

Так, Пєсков повідомив про відсутність наразі розуміння щодо продовження переговорів між Росією та Україною та щодо їхнього місця. За словами «рупора» очільника Кремля, потрібно підготуватися до другого раунду.

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Пєсков також сказав, що триває робота над проєктом меморандуму з Україною про майбутню мирну угоду. Документ ще не передавався Києву.

За словами спікера президента Росії, реалізація «стамбульських домовленостей» буде продовжена.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі 16 травня. Там вдалося домовитися лише про обмін полоненими «1000 та 1000»: частину людей вже обміняли. Як повідомив експредставник України при ООН Сергій Кислиця, росіяни на переговорах у Стамбулі категорично відкидали ідею безумовного припинення вогню.

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним 19 травня сторони домовилися про те, що Росія запропонує Україні меморандум щодо можливого майбутнього мирного договору. За словами російського диктатора, документ має містити «принципи можливого припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей».

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Як повідомив 24 травня заступник голови комітету з міжнародних справ Ради федерації РФ Костянтин Косачов, Москва найближчими днями має намір передати Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання.