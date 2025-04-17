Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська Федерації цинічно заявила про те, що запитання про приналежність “нових регіонів” - Донбасу та Новоросії - не стоїть.

Про це заявив речник кремлівського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, “нові регіони є невід'ємною частиною Росії”. Йдеться про тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані “ЛНР” і “ДНР”.

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“Тож так питання ставити неможливо”, - нахабно відповів Пєсков на запитання щодо можливого ​​передавання контролю над Донбасом, а також Запорізькою та Херсонською областями Москві як обов'язкову умову для завершення “сво”.

Не оминув увагою Пєсков і зустріч представників України та США в Парижі. Кремль вважає, що там “обговорюватимуть різні аспекти врегулювання”.

Нагадаємо, в Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні. Одна з них — це без'ядерний статус України.