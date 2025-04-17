ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5550
Час на прочитання
1 хв

У Путіна зробили заяву про "приналежність" нових регіонів до Росії

Москва цинічно заявляє про “приналежність” українських регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерації цинічно заявила про те, що запитання про приналежність “нових регіонів” - Донбасу та Новоросії - не стоїть.

Про це заявив речник кремлівського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, “нові регіони є невід'ємною частиною Росії”. Йдеться про тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані “ЛНР” і “ДНР”.

“Тож так питання ставити неможливо”, - нахабно відповів Пєсков на запитання щодо можливого ​​передавання контролю над Донбасом, а також Запорізькою та Херсонською областями Москві як обов'язкову умову для завершення “сво”.

Не оминув увагою Пєсков і зустріч представників України та США в Парижі. Кремль вважає, що там “обговорюватимуть різні аспекти врегулювання”.

Нагадаємо, в Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні. Одна з них — це без'ядерний статус України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie