У Путіна приголомшили заявою про режим тиші від України

Кремль зухвало заявив, що «жодної реакції» російської сторони на режим тиші, який Україна оголосила від 00:00 6 травня, не було.

Про це нахабно висловився речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

Водночас він далі просуває наратив про російське «припинення вогню». Представник Кремля цинічно заявив, мовляв, перемир’я диктатора Володимира Путіна «на честь святкування Дня Побєди», діятиме 8 та 9 травня.

Він панічно висловився «загрози з боку Києва напередодні великих свят». Саме через «складну оперативну ситуацію», каже речник Кремля, спецслужби РФ вживають додаткові заходи безпеки

Незважаючи на власну цинічну версію про тишу, оголошену Києвом, Пєсков продовжує брехати, мовляв, Москва «відкрита до продовження переговорного процесу» в Україні.

Росія зірвала режим тиші

Український президент Володимир Зеленський 6 травня заявив, що армія РФ зірвала перемир’я, що мало б розпочатися від 00:00. Окупанти здійснювати штурмові дії на фронті, а також завдали ударів з повітря по різних регіонах України. За його словами, російська сторона отримала дипломатичні пропозиції Києва.

Сьогодні, 7 травня, після зриву перемир’я Кремлем Зеленський наголосив, що Російська Федерація серйозно не розглядає можливість припинити вогонь, а турбується лише про парад на Красній площі. Саме тому, додав він, Україна «діятиме справедливо — з дня на день».

