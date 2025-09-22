У Путіна зробили заяву про свої винищувачі в небі Естонії

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав порожніми та безпідставними звинувачення з боку Естонії у порушенні її повітряного простору винищувачами РФ.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Відкинувши звинувачення з боку Естонії, Пєсков укотре цинічно заявив, що нібито російські військові діють суворо у межах міжнародних правил, зокрема це стосується польотів.

Нагадаємо, напередодні Естонія висловила рішучий протест Росії через порушення свого повітряного простору. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору країни та перебували там 12 хвилин. В Естонії назвали інцидент «безпрецедентно зухвалим» та закликали посилити політичний та економічний тиск на РФ.

Після інциденту Естонія також звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

В Міноборони Росії взялися спростовувати звинувачення Естонії у порушенні її повітряного простору. У відомстві стверджували, що винищувачі летіли над нейтральними водами Балтійського моря, не відхилялися від маршруту і не порушували повітряних кордонів інших держав.