Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1777
Час на прочитання
1 хв

У Путіна зробили заяву про терміни "врегулювання" в Україні

У Москві зухвало кажуть, мовляв, Путін хоче миру, а не «перепочинків».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі продовжують цинічно заявляти, мовляв, їхній «фюрер» Володимир Путін начебто «відкритий до миру».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Путін відкритий до миру і серйозних рішень. Він проти створення тимчасових перепочинків та хитрощів», — цинічно висловився він.

За словами речника диктатора, встановлення термінів щодо «українського врегулювання» — це «невдячна справа».

Пєсков розповів, що Вашингтон не інформує Кремль у режимі реального часу про перебіг контактів з Україною в Берліні. Москва, каже речник «фюрера», очікує відомостей після завершення переговорів.

Нагадаємо, видання BILD з посиланням на джерела, що ознайомлені з переговорами в Берліні, пише про те, що з'явився реальний шанс для миру в Україні. У Європі, як стверджують співрозмовники видання, вважають, що президент США Дональд Трамп хоче оголосити про «мир до Різдва».

За повідомленнями The New York Times, президент Володимир Зеленський може піти на компроміс. Київ готовий тимчасово відмовитися від вступу до НАТО в обмін на потужні безпекові гарантії від США, які мають запобігти новому вторгненню Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
1777
