У Путіна зробили заяву про третій раунд переговорів у Стамбулі
Москва, каже Пєсков, зацікавлена в тому, щоб Штати “продовжували свої зусилля щодо України”.
Наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися Росія та Україна у Стамбулі, “настане час визначитися з датами третього раунду переговорів”.
Пєсков наголошує на тому, що Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати Америки “продовжували свої зусилля щодо України”.
Новий раунд переговорів
Напередодні Дмитро Пєсков заявив про припинення мирних переговорів з Україною. За його словами, увага зараз зосереджена на реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що нові переговори з делегацією РФ можуть відбутися після завершення обмінів полоненими. Після цього “сторони обговорять наступний крок”.
Окрім того, український лідер вважає, що Росія затягуватиме з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій.