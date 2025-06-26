У Путіна зробили заяву про третій раунд переговорів у Стамбулі

Володимир Путін / © Associated Press

Наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися Росія та Україна у Стамбулі, “настане час визначитися з датами третього раунду переговорів”.

Пєсков наголошує на тому, що Російська Федерація зацікавлена ​​в тому, щоб Сполучені Штати Америки “продовжували свої зусилля щодо України”.

Новий раунд переговорів

Напередодні Дмитро Пєсков заявив про припинення мирних переговорів з Україною. За його словами, увага зараз зосереджена на реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що нові переговори з делегацією РФ можуть відбутися після завершення обмінів полоненими. Після цього “сторони обговорять наступний крок”.

Окрім того, український лідер вважає, що Росія затягуватиме з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій.

