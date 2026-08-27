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У Путіна зробили заяву про продовження війни та переговори з Україною
У Кремлі прокоментували перспективи нового раунду переговорів з Україною щодо закінчення війни.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про продовження війни проти України для забезпечення інтересів Москви та прокоментував можливість нових переговорів з Києвом про мир.
Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.
Пєсков узявся стверджувати, що Росія хотіла б вирішувати поставлені перед нею завдання мирним шляхом, однак через начебто відсутність такої можливості продовжує війну проти України, аби захищати власні інтереси.
За його словами, у Кремлі наразі не володіють інформацією щодо конкретних планів і термінів проведення наступного раунду переговорів між делегаціями РФ та України.
Окрім того, речник російського диктатора поскаржився, що країна-агресорка нібито стикається з агресивною політикою з боку європейських країн.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що переговори між Україною та РФ щодо закінчення війни планують оживити, і новий раунд за участю США може відбутися вже у вересні. Хоча наразі переговорний процес перебуває на паузі, посадовець анонсував подальші події та зустрічі переговорників за американського посередництва.