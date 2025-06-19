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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2 хв

У Путіна зробили заяву про втручання США у конфлікт Ізраїлю та Ірану

У Москві вважають “неправильною” допомогу, яку СШАА можуть надати Ізраїлю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі вважають, що можливе “втручання” Сполучених Штатів Америки у конфлікт Ізраїлю та Ірану є небажаним. Мовляв, це лише погіршить ситуацію.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За словами представника “фюрера”, втручання Вашингтона в конфлікт на Близькому сході “тягне за собою його розростання, буде ще один виток ескалації”.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, мовляв, “Москва застерігає Вашингтон від такого кроку”, а також “спекулятивних, умоглядних варіантів”. Мовляв, допомога Ізраїлю “може радикально дестабілізувати ситуацію”. З його слів, таке втручання, “було б неправильним”.

Зауважимо, що Іран, на відміну від Ізраїлю, є військовим партнером РФ. До слова, у травні Тегеран схвалив 20-річний пакт про стратегічне партнерство з Москвою. Угода передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Окрім того, РФ отримує від Ірану озброєння. Окрім безпілотників “Шахед”, російська армія отримує пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360.

Як повідомлялося, вже від перших днів нового загострення на Близькому Сході диктатор РФ виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”. Зокрема, про це “фюрер” заявив під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньянгу.

Нагадаємо, Bloomberg заявив, що американські чиновники готуються, що Вашингтон атакує Іран. Є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном.

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