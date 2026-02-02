У Путіна зробили заяву про його зустріч із Зеленським: де вона можлива

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Кремль продовжує наполягати на власних умовах щодо діалогу з Україною. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для прямої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви. Прессекретар також підтвердив нову зустріч російської та української в Абу-Дабі.

Заяви Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

Росія зберігає свою позицію, що якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають відбуватися у Москві.

Реклама

Пєсков також відмовився деталізувати візит представника президента РФ Кирила Дмитрієва до Майамі, вказавши, що була концептуальна оцінка переговорів з двох сторін — і від Дмитрієва, і від спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Речник кремлівського диктатора назвав «українське врегулювання» складним, багатовекторним процесом. За його словами, з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось — поки що ні.

Пєсков також підтвердив інформацію про те, що другий раунд роботи груп безпеки щодо України відбудеться в Абу-Дабі в середу-четвер, 4-5 лютого.

Потенційна зустріч Зеленського з Путіним: що відомо?

Нагадаємо, 30 січня Зеленський категорично відкинув можливість переговорів із Путіним у Росії чи Білорусі, назвавши такі запрошення «політичною грою». Глава держави підкреслив, що зустріч у Москві так само неможлива, як і приїзд очільника Кремля до Києва за нинішніх умов. Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого реального формату на нейтральній території або за участю міжнародних посередників.

Реклама

Зеленський також пояснив, що для досягнення домовленостей щодо територій необхідний прямий контакт на рівні лідерів держав. За його словами, технічні групи не мають повноважень для розв’язання таких критичних питань. Україна залишається відкритою до переговорів за участю США та Європи, розраховуючи на тверді гарантії безпеки та вступ до ЄС. Ці пункти є частиною масштабної програми припинення війни, яка також передбачає пакет реконструкції країни.

До слова, 1 лютого Зеленський повідомив, що новий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ відбудеться в Абу-Дабі 4 та 5 лютого. За президента, українська переговорна команда вже підготувала доповідь та готова до предметної розмови.