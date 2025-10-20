У Путіна зробили заяву про зупинення військових дій та зустріч з Трампом

Дмитро Пєсков / © Getty Images

У Кремлі відреагували на інформацію, яка з’явилася у ЗМІ, щодо здавання Донбасу в обмін на мир в Україні.

Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков коротко зазначив, що «переговорна лінія РФ щодо зупинення військ на існуючих позиціях не змінюється».

Також він не надав деталей щодо підготовки зустрічі Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті.

«Поки що ніяких деталей саміту РФ — США в Будапешті немає, треба зробити ще багато „домашньої роботи“ по лінії зовнішньополітичних відомств», — зазначив Пєсков.

Раніше з’явилася інформація, що Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Глава Білого дому нібито наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.

Однак згодом Трамп спростував цю інформацію. Зокрема, заперечив, що обговорював з Володимиром Зеленським передавання Донбасу Росії, а позиція Штатів полягає в тому, що сторони повинні залишитися на тих рубежах, де вони перебувають наразі, тобто на лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що розпродажем України ніхто не займатиметься.