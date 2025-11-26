ТСН у соціальних мережах

У Путіна зробили заяву щодо наближення кінця війни в Україні

Висловлювання про те, що війна в Україні йде до завершення, у Кремлі вважають передчасними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пєсков

Пєсков / © Associated Press

У Путіна зробили нову заяву про війну в Україні. Там закликають не форсувати наближення її кінця.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Так, Пєсков закликав не робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення.

У свою чергу, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков висловився про «мирний план Трампа».

«Ми не готові обговорювати певні деталі. Зокрема, різні версії цього мирного плану публічно. Врешті-решт потрібен час і увага, щоб продовжився діалоговий процес», — додав Рябков, як пише «РИА Новости».

Він додав, що буцімто є проблема у «наявності чи відсутності політичної волі виконати ті розуміння, які були досягнуті в Анкориджі». Росія, наголошує він, буде діяти суворо у межах цих домовленостей, сформованих двома президентами — Путіним й Трампом.

Раніше у НАТО поділилися очікуваннями щодо завершення війни в Україні. Там вважають, що мир може настати «вже найближчим часом».

«Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі. Я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом», — зазначив генсек НАТО Марк Рютте.

