У Путіна зробили заяву щодо наближення кінця війни в Україні
Висловлювання про те, що війна в Україні йде до завершення, у Кремлі вважають передчасними.
У Путіна зробили нову заяву про війну в Україні. Там закликають не форсувати наближення її кінця.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Так, Пєсков закликав не робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення.
У свою чергу, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков висловився про «мирний план Трампа».
«Ми не готові обговорювати певні деталі. Зокрема, різні версії цього мирного плану публічно. Врешті-решт потрібен час і увага, щоб продовжився діалоговий процес», — додав Рябков, як пише «РИА Новости».
Він додав, що буцімто є проблема у «наявності чи відсутності політичної волі виконати ті розуміння, які були досягнуті в Анкориджі». Росія, наголошує він, буде діяти суворо у межах цих домовленостей, сформованих двома президентами — Путіним й Трампом.
Раніше у НАТО поділилися очікуваннями щодо завершення війни в Україні. Там вважають, що мир може настати «вже найближчим часом».
«Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі. Я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом», — зазначив генсек НАТО Марк Рютте.