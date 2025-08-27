У Путіна зробили заяву щодо нового раунду перемовин Росії та України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки що не може назвати точних термінів нового раунду переговорів між РФ та Україною. Зі слів Пєскова випливає, що йдеться не про переговори на рівні лідерів — Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами речника Путіна, керівники російської та української переговорних груп перебувають у контакті, але Кремль поки що не може назвати точних термінів нового раунду перемовин.

Реклама

Пєсков вкотре повторив свою тезу про те, що контакти на високому або вищому рівні мають бути добре підготовлені, щоб був результат.

Спікер російського диктатора також сказав, що робота між РФ та США щодо українського питання має вестись у непублічному форматі для досягнення результату.

«Вважаємо, що говорити про якісь деталі у відриві від загального контексту та в публічному режимі було б навряд чи корисним для загального результату справи. Робота має вестись далі у непублічному форматі, тільки так можна досягти результату», — висловився Пєсков.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров узявся стверджувати, що зустріч Путіна та Зеленського начебто не обговорювалася під час саміту на Алясці, а виникла пізніше «експромтом». Лавров сказав, що «зустріч на найвищому рівні має бути дуже добре підготовлена». Москва запропонувала підвищити рівень делегацій у Стамбулі.

Реклама

Зауважимо, 25 серпня президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом заявив, що Київ готовий до переговорів з Москвою у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни. Глава держави закликав Росію продемонструвати таку ж готовність.