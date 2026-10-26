У Путіна зробили заяву щодо припинення війни на час тристоронніх перемовин

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відновлення тристоронніх переговорів про закінчення війни в Україні не означає припинення бойових дій. Російська армія продовжить воювати та атакувати Україну.

Про це речник російського диктатора заявив на брифінгу 26 жовтня, інформують засоби масової пропаганди.

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Припинення вогню на час переговорів не буде

Пєсков прокоментував можливий зв’язок між масованою атакою на Воронеж та домовленістю про відновлення тристоронніх переговорів. У спікера Кремля запитали, чи розглядають у Москві «сильну атаку на Воронеж» на тлі домовленості про поновлення переговорів як спробу зірвати контакти, а також чи обговорюють це питання з американською стороною.

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«Рішення поновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях», — відповів Пєсков.

Він уточнив, що російські війська продовжують війну та масовані удари по начебто військово-промисловому комплексу України «по військових та навколовійськових цілях». Речник диктатора традиційно звинуватив у «продовженні всіх відповідних проявів» «київський режим» — так у РФ називають легітимну українську владу.

Про що йтиметься на тристороніх переговорах

За словами Пєскова, під час майбутніх переговорів щодо мирного врегулювання війни сторони можуть порушувати, зокрема, територіальні питання. Водночас у Кремлі не планують публічно розкривати деталі майбутніх зустрічей, пояснюючи це небажанням зашкодити мирному процесу.

Крім того, речник Кремля заявив, що гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині може стати прикладом для досягнення аналогічних домовленостей на інших прифронтових ділянках.

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Тристоронні переговори Україна-США-Росія про закінчення війни — що відомо

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести тристоронню зустріч зі США та РФ на рівні команд вже у першій половині листопада або навіть у будь-який день, але остаточні терміни залежать від готовності російської сторони.

25 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Москва готова відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада. За словами Ушакова, майбутня зустріч матиме лише попередній, «пристрілювальний» характер, тому не варто мати завищених очікувань. помічник диктатора додав, що для досягнення остаточної мирної угоди сторонам ще потрібно виконати великий обсяг роботи.

За даними джерела Sky News, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ може відбутися протягом найближчих кількох тижнів в Абу-Дабі або Швейцарії. Головною метою процесу є організація зустрічі лідерів держав, проте для цього ще потрібна значна підготовка. Серед ключових умов України є гарантії безпеки, зокрема фінансування та збереження сильної армії щонайменше на 10 років, підтримка відбудови країни та притягнення Росії до відповідальності.

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