Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Лідер партії-переможниці парламентських виборів в Угорщині «Тиса» Петер Мадяр вважає, що Будапешт приречений на діалог з Росією через географію та енергетику. У Кремлі вже відреагували на ці слова, висловивши сподівання на подальшу співпрацю.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують засоби масової пропаганди.

Мадяр заявив, що новому керівництву Угорщини доведеться вести переговори з Росією, оскільки географічне положення країн не зміниться, і Будапешт продовжить покладатися на російські енергетичні ресурси.

Реклама

Коментуючи цю заяву, Пєсков сказав, що у Кремлі чули заяви з Будапешта про готовність і надалі вести діалог. Він зазначив, що це буде корисно для обох сторін. За словами посадовця, РФ розраховує продовжити дуже прагматичні контакти з керівництвом Угорщини.

Речник російського диктатора також наголосив, що Москва зацікавлена ​​у вибудовуванні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи.

Вибори в Угорщині 2026 — результати

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість (69,35%), поклавши край епосі прем’єра Віктора Орбана, чия партія «Фідес» отримала лише 27,64%.

Після цього Мадяр закликав керівництво країни до відставки та оголосив курс на відновлення зв’язків із ЄС і НАТО, плануючи перші візити до Польщі, Австрії та Брюсселя для розблокування європейських коштів.

Реклама

Попри зміну влади, політика Угорщини щодо України залишається складною: Мадяр виступає проти постачання зброї та швидкого вступу Києва до ЄС, наполягаючи на проведенні референдуму з цього питання в Угорщині. Хоча політик критикував Орбана за зв’язки з Кремлем, його власна позиція є прагматично-націоналістичною.