Припинення вогню в Україні: у Путіна вибухнули обуренням

У Кремлі цинічно заявляють, про нібито "небажання українського керівництва погоджуватися на угоду". Мовляв, це "є очевидним і викликає занепокоєння" в РФ.

Про це нахабно заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ні словом не обмовившись про те, що цієї ночі армія РФ запустила по Україні ракети та 145 БпЛА, прессекретар "фюрер" заявив про атаку дронів на нафтобазу в Краснодарському краї. З його слів, це нібито свідчать про "відсутність бажання Києва досягти угоди" та "саботаж угоди".

Пєсков нахабно заявив, що "команда президента Росії про припинення атаки на об’єкти інфраструктури України була негайно виконана".

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Україні балістикою, ракетами С-300 і дронами. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

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