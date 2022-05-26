У Путіна заявили, що чекають від України на прийняття окупації територій

У Путіна заявили, що чекають від України на прийняття окупації територій

У Російскій Федерації заявили, що чекають від Українии прийняття своїх вимог Москви та "усвідомлення ситуації, що склалася".

Зокрема, йдеться про претензії країни-агресорки на захоплені в Україні території в Луганській, Донецькій, Запорізькй та Херсонській областях.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк"

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує", - наголосив предсавник Кремля.

На запитання, чи це стосується, зокрема, "територіальних поступок", Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки, Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернув увагу, що в деяких західних ЗМІ почали з'являтися статті про те, що Україна має поступитися Росії територіями. Наприклад, у The New York Times вийшла стаття під назвою "Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова".

Зокрема, радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував цю статтю і заявив, що Україна не торгує своїм суверенітетом.

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