У Радбезі ООН РФ ветувала резолюцію у відповідь на російську агресію проти України

У Радбезі ООН РФ ветувала резолюцію у відповідь на російську агресію проти України

У документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України.

Росія скористалася повноваженням постійного члена Ради безпеки ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.

Про це пише Укрінформ.

Проєкт резолюції, ініційованої США, Албанією, а також десятками інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Радбезу. Росія висловилася проти, крім того, три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися.

Зміст проєкту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд.

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За її словами, в документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України. Текст також містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.

Крім того, в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.

Очікується, що проєкт подібної резолюції буде винесений ближчими днями на обговорення Генеральної Асамблеї ООН.