У Радбезі ООН РФ ветувала резолюцію у відповідь на російську агресію проти України

У документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України.
Росія скористалася повноваженням постійного члена Ради безпеки ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.
Про це пише Укрінформ.
Проєкт резолюції, ініційованої США, Албанією, а також десятками інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Радбезу. Росія висловилася проти, крім того, три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися.
Зміст проєкту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд.
За її словами, в документі засуджується агресія РФ, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України. Текст також містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.
Крім того, в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.
Очікується, що проєкт подібної резолюції буде винесений ближчими днями на обговорення Генеральної Асамблеї ООН.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.