У Раді анонсували "гарячий" день: Гетманцев розповів, що нардепи можуть працювати до ночі

Гетманцев також поділився думками про нового віцепрем'єр-міністра – міністра економіки.
Верховна Рада сьогодні, 4 листопада, може працювати до пізнього вечора.
Про це заявив народний депутат "Слуги Народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев журналістам у Раді.
"Якщо ми тиждень розглядали поправки, напевно, можна відволіктися від своїх зустрічей і якихось питань", - зазначив нардеп.
Говорячи про заплановані кадрові призначення в Кабміні, Гетманцев сказав, що досить плідно співпрацює із кандидаткою на посаду першої пані віцепрем'єра-міністра України – міністра економіки України Юлією Свириденко, яка відповідає в ОПУ за економічний напрямок. За його словами, у монобільшості чекають від нового віцепрем'єр-міністра – міністра економіки реалізації програми економічного розвитку країни.
"Я її дуже високо оцінюю з погляду професіоналізму. Це людина слова, людина, яка дійсно працює", - сказав нардеп.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 4 листопада, збереться на позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.