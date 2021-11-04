У Раді анонсували "гарячий" день: Гетманцев розповів, що нардепи можуть працювати до ночі

У Раді анонсували "гарячий" день: Гетманцев розповів, що нардепи можуть працювати до ночі

Гетманцев також поділився думками про нового віцепрем'єр-міністра – міністра економіки.

Верховна Рада сьогодні, 4 листопада, може працювати до пізнього вечора.

Про це заявив народний депутат "Слуги Народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев журналістам у Раді.

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"Якщо ми тиждень розглядали поправки, напевно, можна відволіктися від своїх зустрічей і якихось питань", - зазначив нардеп.

Говорячи про заплановані кадрові призначення в Кабміні, Гетманцев сказав, що досить плідно співпрацює із кандидаткою на посаду першої пані віцепрем'єра-міністра України – міністра економіки України Юлією Свириденко, яка відповідає в ОПУ за економічний напрямок. За його словами, у монобільшості чекають від нового віцепрем'єр-міністра – міністра економіки реалізації програми економічного розвитку країни.

"Я її дуже високо оцінюю з погляду професіоналізму. Це людина слова, людина, яка дійсно працює", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 4 листопада, збереться на позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.

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