У Раді анонсували новий "гучний закон" про відтермінування штрафів для ФОП за відсутність касових апаратів

У Раді анонсували новий "гучний закон" про відтермінування штрафів для ФОП за відсутність касових апаратів

Документ вже подали на реєстрацію.

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону, яким пропонується скасувати штрафи для ФОПів, які не встановили касові апарати (РРО).

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, голосування, попередньо, відбудеться 1 лютого 2022 року. Згідно з цим документом, пропонується до лютого не штрафувати тих ФОПів, які не встановили касові апарати, а тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів.

"Новий гучний закон про ФОПів та РРО. Текст пішов на реєстрацію. Голосування планується 1 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня", - написав нардеп.

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