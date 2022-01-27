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У Раді анонсували новий "гучний закон" про відтермінування штрафів для ФОП за відсутність касових апаратів

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У Раді анонсували новий "гучний закон" про відтермінування штрафів для ФОП за відсутність касових апаратів

Pexels

Документ вже подали на реєстрацію.

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону, яким пропонується скасувати штрафи для ФОПів, які не встановили касові апарати (РРО).

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, голосування, попередньо, відбудеться 1 лютого 2022 року. Згідно з цим документом, пропонується до лютого не штрафувати тих ФОПів, які не встановили касові апарати, а тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижений в 10 разів.

"Новий гучний закон про ФОПів та РРО. Текст пішов на реєстрацію. Голосування планується 1 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня", - написав нардеп.

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