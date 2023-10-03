У Раді Асоціації платників податків звинуватили Гетманцева у законодавчих змінах на користь РФ

Про це заявив член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко в інтерв’ю РБК-Україна.

Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев «провів» норму щодо впровадження спеціальних GPS-датчиків на нафтобазах.

«Як результат — росіяни в перші дні війни били виключно по повних нафтобазах. Вся інформація щодо кількості пального та його розташування була в податкової. В них була вся інформація, щодо того, де повна цистерна, а де ні. Навіщо? Ніхто не розумів тоді, а от зараз все ясно. Другий приклад. Через вже згадану фіскалізацію ФОПів на початку повномасштабного вторгнення почались проблеми з готівкою, і як наслідок у населення виникла проблема з доступом до їжі, товарів, послуг ФОПів, бо виплат йшли на картки, а готівка була майже недоступна. Також в зоні відповідальності Гетманцева – блокування програми фінансування 5-7-9 для українського бізнесу, який приймає участь у виробництві зброї. Цей закон було змінено лише через майже півроку після повномасштабного вторгнення, і то завдяки іншим депутатам», - зазначив експерт.

Він також нагадав, що минулого року декілька десятків мільйонів гривень ПДВ відшкодували компаніям Володимира Сівковича, який за даними СБУ був куратором агентурної мережі рф в Україні та чиїм помічником багатопрофільного був Данило Гетманцев.

«Ми знаємо, що ця людина зрадник, працює в ФСБ, проти нього введені санкції, а тут в Україні його компаніям відшкодовують ПДВ з державного бюджету… А хто в нас керує податковою? Я сподіваюсь, що всі причетні були допитані, в тому числі і пан Гетманцев», - заявив Олексієнко.