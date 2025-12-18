ТСН у соціальних мережах

Політика
160
2 хв

У Раді буде створено робочу групу з питань виборів: хто її очолить

Ініціював створення такої робочої групи керівник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вибори в Україні

Вибори в Україні / © ТСН.ua

У Верховній Раді планують створити робочу групу з питань проведення виборів, яку очолить перший віцеспікер парламенту, новообраний голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Про це він сам повідомив у коментарі «Суспільному».

За його словами, ініціював створення такої робочої групи керівник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Корнієнко запевнив, що всі обговорення у цій групі «будуть проходити абсолютно відкрито».

«Ми будемо ділитися з медіа всіма результатами цих обговорень», — сказав він.

Майбутній керівник робочої групи зазначив, що вона розглядатиме широкий спектр питань, серед яких і ті, які поставив перед народними депутатами президент Зеленський: про можливість і умови проведення виборів під час воєнного стану, про що згадують американські партнери.

«Ми обов’язково дослідимо, які ще умови законодавчі, крім безпекових умов, про які сказав президент, треба витримати», — сказав Корнієнко.

Він також перелічив ті питання, які будуть розглядати у робочій групі.

«Є багато питань: як будуть голосувати військові, як голосуватимуть українці за кордоном, внутрішньо переміщені особи, та як обиратимуться наші колеги з-за кордону. І, звичайно, питання виборчої інфраструктури, яка майже на третину зараз зруйнована», — зазначив нардеп.

Корнієнко додав, що створення цієї групи ще не відбулося і її діяльність спрямована передусім на «повоєнні вибори». До цієї групи планують включити представників ЦВК, всіх фракцій і груп Верховної Ради, профільного комітету парламенту, міністерств і навіть громадських організацій.

Планується, що заступницями голови робочої групи будуть представниця опозиції (партія «Батьківщина») віцеспікерка Ради Олена Кондратюк та очільниця парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка донежавна очолювала партію «Слуга народу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність провести вибори під час війни, але наголосив, що залишаються невирішеними питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

160
