НАБУ розкрило схему підкупу нардепів у Верховній Раді / © Associated Press

Керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі нардепам з інших фракцій, щоб ті голосували за «потрібні» законопроєкти.

Про це передає пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«НАБУ та САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування „за“ або „проти“ конкретних законопроєктів», — йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Деталі НАБУ та САП обіцяють розповісти згодом.

За даними джерел «УП», антикорупційні органи проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина». Чи пов’язані ці обшуки зі справою, про яку згадували НАБУ й САП, наразі невідомо.

А джерела «Схем» в антикорупційних органах стверджують, що йдеться про керівницю фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року п’ятьом народним депутатам вручили підозри. Правоохоронці припускають, що вони платили іншим депутатам «тіньову зарплату».

ЗМІ дізналися імена нардепів, які фігурують у цій гучній справі. Спочатку були відомі три прізвища. Згодом видання «РБК Україна» назвало всі 5 прізвищ.