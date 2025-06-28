У Раді готують спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні: що відомо

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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В Україні вже готуються до періоду після завершення війни. Одним із ключових викликів, який постане перед державою, стане організація виборів. Для цього Верховна Рада розробляє спеціальний законопроєкт, який має врегулювати процедуру повоєнного волевиявлення.

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний документ, який регулюватиме так звані повоєнні вибори», — зазначив Стефанчук.

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За його словами, після завершення війни на Україну чекає чимало викликів. Їхня специфіка залежатиме від того, як і коли саме закінчиться збройне протистояння.

Водночас у парламенті вже формують декілька сценаріїв, які дозволять українцям реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибори.

«Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє право на вибір. І це повинно бути в Україні. Я переконаний, що ми знайдемо правильний законодавчий компроміс», — додав спікер.

Розробка окремого виборчого законодавства після перемоги є важливою складовою демократичного відновлення країни. Це дозволить забезпечити прозорість, доступність та безпеку виборчого процесу в умовах повоєнної трансформації.

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Нагадаємо, за словами Стефанчука, вибори в Україні не проводитимуться до завершення воєнного стану. Однак народні депутати вже зараз, не афішуючи публічно, працюють над перехідним законопроєктом, який дозволить організувати перші повоєнні вибори, щойно це стане можливим.

Він підкреслив, що йдеться про унікальний формат виборів, аналогів якому в Україні досі не було.

«Ці вибори не підпадають під жоден із визначених у Конституції форматів — це будуть ні строкові, ні дострокові вибори. Найімовірніше, вони отримають юридичне формулювання як „строкові вибори після завершення воєнного стану“», — пояснив Стефанчук.

За його словами, такий виборчий процес буде врегульовано одноразовим спеціальним законом, який дозволить провести волевиявлення в перехідний період. Надалі ж країна повернеться до стандартної процедури, визначеної Конституцією та Виборчим кодексом.

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Обговорення деталей наразі відбувається без публічного розголосу. Причина — уникнення спекуляцій на тему ймовірного проведення виборів у воєнний час.