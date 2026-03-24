Верховна Рада України / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити план роботи Верховної Ради в умовах затяжної війни. Влада готується до сценарію, за якого бойові дії можуть тривати ще три роки.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовників.

За інформацією джерел, Зеленський доручив першому заступнику керівника фракції «Слуга народу» Андрію Мотовиловцю розробити план функціонування парламенту на випадок, якщо війна триватиме «ще три роки».

«Ми розуміємо, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років. Займається цим Андрій Мотовиловець. Він не обмежений часовими рамками, але активно пише план», — розповів однин із очільників «Слуги народу».

Як зазначають співрозмовники УП у цій політсилі, нині тривають обговорення умов, за яких фракція зможе ефективно працювати у довгостроковій перспективі.

Крім того, у владі приділяють увагу покращенню взаємодії між ключовими центрами впливу — Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Як сказав один із представників «Зе! Команди», після звільнення з ОП Андрія Єрмака у взаємодії між Офісом президента та парламентом «стало менше інтриг — більше роботи».

Скільки ще триватиме війна в Україні?

До слова, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що війна має екзистенційний характер і не закінчиться найближчі два-три роки. На його думку, це боротьба за виживання, у якій має залишитися хтось один: або Україна, або Росія в її нинішньому імперському вигляді.

Доля війни та формат перемовин проясняться у березні-квітні: нардеп Федір Веніславський зазначає, що саме тоді стане зрозуміло, чи буде конфлікт тривалим.

Водночас військовий експерт Іван Ступак припустив, що переговорний процес можуть поставити на паузу через низьку зацікавленість США та стабільні нафтові доходи РФ. На його думку, війна переходить у затяжну фазу і триматиметься на особистих амбіціях президента Росії Володимира Путіна, допоки він залишається при владі або поки не настане крах російської економіки. Реальних дат завершення бойових дій наразі не знає жодна зі сторін.