У Раді назвали фейком заяву нардепа про заборону дітям ухилянтів вступати до ВНЗ

Йдеться про слова нардепа Івченка, що держава має відмовляти в послугах ухилянтам від мобілізації.

Верховна Рада України не збирається обмежувати дітей у праві на освіту навіть у контексті змін до правил мобілізації.

Про це очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Мережі.

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації", – запевнив нардеп.

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"Чому хтось про це говорить – зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", – додав він.

Зауважимо, Арахамія має на увазі заяву нардепа від "Батьківщини" Вадима Івченка. Той висловив думку, що держава має відмовляти в послугах ухилянтам від мобілізації: "Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ".

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