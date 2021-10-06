У Раді назвали ім'я нардепа, який замінить спікера на засіданні про відставку Разумкова

У Раді назвали ім'я нардепа, який замінить спікера на засіданні про відставку Разумкова

Розгляд питання відставки Разумкова вестиме не перший заступник голови Верховної Ради.

Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, буде вести пленарне засідання 7 жовтня, під час якого розглядатимуть можливу відставку Дмитра Разумкова з посади очільника Верховної Ради. Головуючим його призначили нардепи. За таке рішення проголосувало 239 парламентарі.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

"Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, під час розгляду питання про відкликання з посади Верховною Радою голови ВРУ (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде перший заступник (заступник) голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за процедурою головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання голови Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" заявила, що вважає нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення. Також фракція запропонувала, щоб Данило Гетманцев вів завтрішнє засідання, під час якого розглядатися питання про відставку Разумкова.

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