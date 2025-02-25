У Раді назвали "політичним хабарем" пропозицію Путіна для Трампа щодо копалин

Нардеп переконаний, що в американському Конгресі не сприйматимуть навіть спробу укласти якусь угоду між Росією та США.

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа щодо співпраці у сфері видобутку рідкісноземельних металів на території окупованого Донбасу є політичним "хабарем".

Таку заяву зробив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва Олександр Мережко, повідомляє "Еспресо".

Нардеп прокоментував пропозицію Путіна Трампу про видобування корисних копалин на окупованих територіях.

"Путін намагається перетягнути Трампа на свій бік. І це такий навіть політичний хабар з боку Путіна. Він думає, що він знає ментальність Трампа як бізнесмена. Але в політиці відбувається тонка грань. Ми ще не знаємо, як воно завершиться, і цим реверансам не варто приділяти особливої уваги. Треба стежити за діями", – висловився Мережко.

Він висловив переконання, що навіть спробу укласти якусь угоду між Росією та США не сприйматимуть в американському Конгресі.

Нагадаємо, 24 лютого Путін заявив, що Росія готова запропонувати США співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів, зокрема на території окупованого Донбасу.