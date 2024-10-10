У Раді назвали загрозу в разі демобілізації бійців віком до 25 років

Як заявив Стефанчук, влада усвідомлює, що "ці діти 18-25 років попали під мобілізацію через недоскональність законодавства".

Демобілізація військових віком до 25 років, яких мобілізували через колізію у законодавстві, обвалить окремі ділянки фронту.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

За словами спікера парламенту, "просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".

Він додав, що не хоче, аби "цими популістичними рішеннями хтось піарився, тому що тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни".

Стефанчук запевнив – влада усвідомлює, що "ці діти 18-25 років попали під мобілізацію через недоскональність законодавства".

Він вважає, зараз необхідно не просто знайти можливість демобілізувати цю категорію військових, але й зрозуміти, хто їх замінить.

Голова ВР також наголосив, що військове керівництво виконує свою обіцянку і не закріплює помилково мобілізованих чоловіків віком до 25 років на складних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що незважаючи на заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, наразі демобілізація військовослужбовців такого віку не планується.

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