У Раді офіційно створили об'єднання "Розумна політика": хто до нього увійшов

У Раді офіційно створили об'єднання "Розумна політика": хто до нього увійшов

До новоствореного об'єднання увійшло 24 народних депутати.

У Раді офіційно створили міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Очолюватиме об'єднання колишній ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це з паламентської трибуни повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За його словами, до новоствореного об'єднання увійшло 24 нардепи, з них 21 "Слуга народу". Попередньо, у списку було 25 нардепів, однак згодом один парламентар від "Батьківщини" Володимир Кабаченко відкликав свій підпис зі списку народних депутатів. До МВО депутати увійшли за власним бажанням.

До МФО потрапив вже позафракційний депутат Артем Дмитрук. Рішення про виключення Артема Дмитрука зі "Слуги народу" погодили на засіданні фракції вчора, 15 листопада. 16 листопада його офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

Крім Разумкова, до об'єднання увійшли:

Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"), Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук (СН, тепер – позафракційний), Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Людмила Буймістер (позафракційна), Ольга Коваль, Дарʼя Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Євген Петруняк, Іван Юнаков, Михайло Крячко.

Нагадаємо, 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосували за його відсавку 7 жовтня. Наступником Разумкова став - Руслан Стефанчук. Згодом Разумкові повідомив про створення власної політсили "Розумна політика".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання