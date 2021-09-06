У Раді повідомили можливі терміни ухвалення законопроєкту про місцевий референдум

Стефанчук каже, що нардепи можуть ухвалити законопроєкт про місцевий референдум вже найближчим часом.

Верховна Рада України, найімовірніше, буде розглядати закон про місцевий референдум вже цієї осені.

Про це розповів перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Стефанчук повідомив, що після громадського обговорення закону про місцевий референдум парламентарі аналізують отримані пропозиції від людей.

"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум, - ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання", - сказав Стефанчук.

За його словами, до закону про місцевий референдум було закладено велику кількість запобіжників, щоб "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ" і голосування відбулося для блага громад. Стефанчук наголосив, що це ж стосується і закону про всеукраїнський референдум.

"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо - дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - додав він.

Стефанчук уточнив, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати Раду, тобто не тільки розв'язання питань господарки, але й реальний вплив на те чи те рішення політичне, кадрове місцевого рівня.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що закон про референдум нагнав страху на низку політиків, які звикли до десятиліть "царювання". Президент запевнив, що тепер відігратись не вийде, адже останнє слово за суспільством.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Рішення підтримали 255 народних депутатів.

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