У Раді позитивно оцінили китайсько-бразильський мирний план

За словами нардепа, Україна вітає будь-які ініціативи, спрямовані на те, щоб справедливо завершити війну з РФ.

Китайсько-бразильська формула миру перегукується з українською формулою миру президента Зеленського.

Таку думку висловив заступник голови Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко в ефірі телемарафону.

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"Китай та Бразилія заявили про позитивні відгуки їхнього мирного плану від 110 країн. Українську Формулу миру і ті речі, які там закладені, підтримала Генасамблея ООН. До 146 країн проголосували за резолюцію", – каже нардеп.

На його думку, будь-який мирний план, який заснований на міжнародному праві та підтримує територіальну цілісність України, буде набирати більшість.

"Звичайно, Китай зменшив кількість пунктів (у Формулі миру – Ред.). Багато в чому вони перегукуються з українською Формулою миру. Це стосується і проти ударів по мирній інфраструктурі, воєнних злочинів, щодо ядерної і продовольчої безпеки. Нам було принципово почути, що Китай визнає та підтримує територіальну цілісність України у кордонах 1991 року. Це – одна з ключовий цілей візиту глави МЗС Кулеби до Китаю. Не повинно бути паралельних треків майбутнього мирного процесу й перемовин, які мають визнаватись усіма основними гравцями", – заявив Пушкаренко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з китайським колегою Ван Ї під час візиту в КНР / Фото: МЗС України

Він заявив, що Україна вітає будь-які ініціативи, спрямовані на те, щоб справедливо завершити війну з РФ.

Нагадаємо, що 23 травня Китай та Бразилія опублікували заяву, у якій йдеться про спільне "взаєморозуміння між Китаєм і Бразилією щодо політичного врегулювання української кризи". Згодом у Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав "позитивну реакцію" у понад 110 країн світу.

Своєю чергою голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, чи прийняла Україна "мирний план" Китаю.

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