У Раді пропонують підвищити зарплати в ТЦК до рівня НАБУ та ДБР: які аргументи

Зарплати працівників ТЦК та СП / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Народний депутат України Олександр Федієнко пропонує підвищити зарплату працівникам ТЦК та СП до рівня Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та прокуратури. Політик вважає, що таким чином зросте ефективність роботи працівників ТЦК і це унеможливить корупцію.

Про це Федієнко написав у своєму телеграм-каналі.

Нардеп розповів, що в межах роботи Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки він періодично відвідує різні ТЦК та СП. За словами Федієнка, він отримує як від цивільних, так і від військових працівників військкоматів питання щодо підвищення зарплати.

Реклама

Депутат повідомив, що в деяких ТЦК спробував посидіти поруч із працівниками, які проводять прийоми громадян, військовозобов’язаних.

«Особливо мене зворушив випадок, коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю — сержант, встає, виходить в іншу кімнату, я йду за ним, там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він — людина з інвалідністю, який пройшов війну — переконує тих, хто відверто йому хамив», — йдеться у дописі Федієнка.

Він зробив висновки, що для роботи у ТЦК та СП потрібно готувати людей. На жаль, військові, які добре вміють/вміли воювати, не завжди вміють працювати з людьми. Політик назвав переведення військових (людей з інвалідністю) на роботу до ТЦК хибним кроком.

«Але якщо ми хочемо мати ефективні центрі комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури, тощо. Тоді ми будемо говорити про рівність, та справедливість», — акцентував народний обранець.

Реклама

Що кажуть про підвищення зарплат у ТЦК в Міноборони?

У Міноборони України Федієнку відповіли, що на це коштів поки немає. Мовляв, для цього потрібно додатково 173,4 млрд грн 2025 року, а зараз усі фінансові ресурси насамперед спрямовуються на оборону: озброєння, техніку, мобілізаційні заходи.

Відповідь Міноборони України на депутатське звернення Олександра Федієнка щодо підвищення зарплат працівникам ТЦК та СП / © Телеграм-канал Олександра Федієнка

«Це замкнуте коло та причинно-наслідкові зв’язки. Ми робимо величезні зарплати для тих, хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з’являлись», — резюмував нардеп.

Зауважимо, згідно з офіційними даними та матеріалами ЗМІ за 2025 рік, зарплата директора НАБУ може становити понад 180 тис. грн на місяць; заступники директора — приблизно 145 тис. грн; керівників підрозділів — понад 100 тис. грн; рядових детективів — у середньому близько 69 тис. грн.

До слова, напередодні командир розвідувального взводу 28-ї бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський заявив про факти хабарництва в ТЦК. Так, аби просто піти додому з військкомату в Києві, військовозобов’язаний має викласти 30 дол., а скерування до військової частини, де хоче служити людина, «коштує» 8000 дол.