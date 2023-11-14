У Раді пропонують надати відстрочку від мобілізації волонтерам: які умови

Автор законопроєкту аргументує необхідність його ухвалення тим, що мобілізація волонтерів може залишити без допомоги військові підрозділи, цивільних тощо.

У Верховній Раді запропонували надавати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків – волонтерам.

Відповідний законопроєкт №10251 у парламенті зареєстрував нардеп Георгій Мазурашу.

Мазурашу пропонує парламенту ухвалити законопроект №10251 про надання спеціальної відстрочки від мобілізації для волонтерів. Зауважимо, на сьогодні законодавством не передбачено спеціальної відстрочки саме для волонтерів. Однак працівників на підприємствах, в установах та організаціях можуть бронювати, якщо є необхідні для цього умови.

Що передбачає законопроєкт про відстрочку для волонтерів

Також читайте Хто має право на відстрочку від мобілізації і що для цього потрібно – відповіді на головні запитання

Аргументуючи необхідність ухвалення законопроєкту, його автор вказав, що волонтери відіграють важливу роль у забезпеченні військових підрозділів необхідним для якомога успішнішого виконання завдань з протидії агресії проти України.

"Та й у справі підтримки тих знедолених, які змушені були втекти від війни в інші регіони України, волонтери теж вирішують багато питань, які з різних причин не може вирішувати влада/держава. Причому волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом є військовозобов'язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові та інші завдання. При цьому багато з них їздять у зону бойових дій, куди завозять допомогу і захисникам, і цивільним громадянам, які постраждали від військових дій", – звертає увагу народний депутат.

Він звернув увагу, що виконуючи мобілізаційне завдання, працівники ТЦК та СП можуть мобілізувати волонтерів. Цей факт може залишити без допомоги військові підрозділи, цивільних тощо.

Тож Мазурашу пропонує надати право на відстрочку волонтерам, які діють офіційно, і також перебувають у реєстрах.

Хто з волонтерів може отримати відстрочку від мобілізації

Народний обранець пропонує надавати право на відстрочку від служби за мобілізацією військовозобов'язаним громадянам України, які:

працюють не менш як на 0,75 ставки або займаються підприємницькою діяльністю і не мають податкових боргів;

офіційно займаються волонтерською діяльністю – входять до Реєстру волонтерів, мають посвідчення волонтера затвердженого зразка;

мають підтверджувальні документи, що у поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

Автор документа також пропонує віднести цю категорію чоловіків, які мають право на відстрочку, до тих, хто може бути призваним на військову службу за їхньою згодою.

Нагадаємо, раніше в листопаді Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для працівників ДСНС України.

Читайте також: