У Раді пропонують штрафувати водіїв гучних авто і мотоциклів: деталі

Нардеп Железняк уточнив, що йдеться про "гонщиків з прямотоками на спорткарах та мотоциклах, які зараз так гучно стартують на вулицях міста".

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9564, яким нардепи пропонують штрафувати водіїв авто і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму.

Про це свідчить документ на сайті парламенту.

Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспорту із перевищенням допустимого рівня шуму.

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"Бачу, не тільки мене бісять гонщики з прямотоками на спорткарах та мотоциклах, які зараз так гучно стартують на вулицях міста, що часто плутаєш з прильотами ракет", – прокоментував законопроєкт авторства своїх колег нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що документом передбачена адміністративна відповідальність у вигляді "штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів, повторне – 2000 + позбавлення прав до 6 місяців".

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні скасоване обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія.

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