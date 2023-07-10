У Раді пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова

Члени фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді відкликати представника депутатської групи "Платформа за життя і мир" Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, відповідний проєкт постанови зареєстровано в Раді під номером 9469.

"Вимагатиму на погоджувальній (на засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп парламенту - ред.) негайного винесення на сесію (пленарне засідання - ред.) проєкту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо відкликання Шуфрича", - написала вона.

Геращенко також нагадала, що "Євросолідарність" ще рік тому вносила до Ради аналогічний проєкт постанови про відкликання з посад у керівництві комітетів членів колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), проте, "на жаль, монобільшість не вносить його до порядку денного".

Нагадаємо, Шуфрич розказав, як йому вдалося стати "олігархом". Нардеп заявив, що його родина до 1998 року була однією із найбагатших на Західній Україні.

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