У Раді сьогодні Година запитань до уряду: порядок денний парламенту 18 лютого

У Раді сьогодні Година запитань до уряду: порядок денний парламенту 18 лютого

Засідання розпочнеться о 10:00.

Сьогодні, 18 лютого, у Верховні Раді Година запитань до уряду, під час якої нардепи заслухають міністра фінансів Сергія Марченка щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на кордонах України та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки.

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Так, згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі також мають розглянути проєкти законів щодо внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України, про автомобільний транспорт щодо заборони акустичного насильства, про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці, про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб та інші.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України народні обранці розглянуть Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій".

Також заплановано ратифікувати низку міжнародних угод та розглянути постанови про перейменування деяких населених пунктів.

Нагадаємо, до 15 лютого востаннє депутати збиралися на пленарне засідання 1 лютого, оскільки через велику кількість хворих на COVID-19 серед колег та працівників Апарату вирішили два тижні працювати у комітетах.