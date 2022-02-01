У Раді створили спецкомісію для розслідування обставин анексії Криму

Нардепи перевірятимуть, як діяльність окремих людей сприяла тимчасовій окупації півострова.

У вівторок, 1 лютого, Верховна Рада ухвалила створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування обставин анексії Криму.

Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ.

Відповідно до проєкту постанови, перед ТСК стоятиме два основних завдання: нардепи перевірятимуть факти сприяння анексії Криму українськими чиновниками та держслужбовцями, а також збиратимуть пояснення від керівників підприємств, установ та організацій, а також посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які становитимуть інтерес для діяльності ТСК.

За результатом перевірки ТСК буде ініціювати притягнення винних до відповідальності, передбаченої законодавством України.

До складу ТСК увійдуть 10 нардепів, більшість із них — з фракції “Слуга народу”. Очолить комісію представник президентської партії Ігор Копитін, його заступником стане представник від “Батьківщини” Григорій Немиря. Також у складі ТСК буде один нардеп від ОПЗЖ — Олег Волошин.

Нагадаємо, українська прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Федеральної служби безпеки РФ, який у березні 2014 року перебував в Сімферополі та своїми діями посприяв анексії Криму.

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