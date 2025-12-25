У Раді створили групу для підготовки закону про вибори під час війни

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук / © із соцмереж

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо регулювання майбутніх виборів в Україні. Наразі, за його словами, не йдеться ані про конкретні дати, ані про формати виборчого процесу.

Про це Стефанчук заявив у Києві під час заходів з нагоди Дня працівників дипломатичної служби. Він наголосив, що ключовим завданням є детальне опрацювання всіх ризиків і викликів, а також напрацювання спеціального закону, який визначатиме умови голосування в період війни.

Голова парламенту пояснив, що до складу робочої групи увійдуть фахівці, які мають дати відповіді на всі складні питання, пов’язані з виборами в умовах безпекових обмежень. Він підкреслив, що простих рішень у цій темі не існує.

«Коли саме вони відбудуться, як і за яких умов, я не хотів би зараз починати цю дискусію. Я хочу дати можливість робочій групі разом із фахівцями висловитися з кожного пункту, адже щодо кожного питання є аргументи за і проти, які потрібно ретельно пропрацювати», — зазначив Стефанчук.

За його словами, головним завданням є пошук балансу між дотриманням демократичних процедур і реальними безпековими умовами. Спікер також наголосив, що без урахування міжнародного досвіду рухатися далі неможливо.

Окремо Руслан Стефанчук звернув увагу, що майбутній закон матиме разовий характер і застосовуватиметься лише для конкретних виборів після ухвалення відповідного політичного та безпекового рішення.

«Ми маємо взяти найкращий світовий досвід — так звані best practices — і запропонувати Україні новий закон. Цей закон буде одноразового використання — саме для цих виборів», — пояснив він.

Спікер парламенту також окреслив основні напрями роботи групи. Насамперед йдеться про організацію голосування для військовослужбовців, які перебувають на фронті, а також про механізми участі у виборах мільйонів українців, що нині живуть за кордоном.

Окремим складним питанням залишається забезпечення виборчих прав громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Також розглядатиметься роль іноземних спостерігачів, які мають гарантувати демократичність і безпеку виборчого процесу.

Точних термінів можливого проведення виборів Руслан Стефанчук наразі не називає, наголошуючи, що визначальним чинником залишається підготовка та глибоке врахування міжнародного досвіду.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до масштабного впорядкування святкових, пам’ятних і скорботних дат. Метою реформи є створення єдиної «календарної мапи» держави, яка б відповідала українській ідеології.

Ми раніше інформували, що Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди, якщо цього вимагатиме ситуація та домовленості з партнерами. Однак процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.