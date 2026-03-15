У Раді відповіли, чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати

Нардеп Веніславський: Мобілізація парламентарів не вирішить проблему ефективності ВР

Заяви щодо мобілізації народних депутатів не підвищать мотивацію парламентаріїв до роботи.

Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Radio NV.

Веніславський прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо того, що якщо нардепи не хочуть працювати, то він готовий обговорити законопроєкт про мобілізацію для них.

Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради. Він назвав подібні заяви суто політичними.

«Тому будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді, — я думаю, це політичні заяви», — каже нардеп.

Він висловив сумнів, що такий крок допоможе посилити мотивацію парламентарів, наголошуючи натомість на необхідності системного діалогу між гілками влади.

«Ключова проблема, на мій погляд, — це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між нашою фракцією більшості, урядом, Офісом президента, можливо, про необхідність ухвалення тих чи інших рішень. І обґрунтування, чому вони необхідні, і чому інші рішення ухвалюються всупереч дефіциту бюджету», — вважає депутат.

Чи збережеться монобільшість

На думку Веніславського, формально юридично коаліція зберігається «за списочним складом».

«Депутати голосують за власними переконаннями. І не обов’язково бути належним до коаліції і голосувати разом з коаліцією. Кожен голосує так, як вважає за потрібне», — пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.