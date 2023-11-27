У Раді візьмуться за Безуглу через її скандальні заяви про Залужного: документ

На думку Ірини Фріз, дописи Мар’яни Безуглої створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві та підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану.

Народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз ініціює звільнення депутатки з фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю через її скандальні заяви про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це Ірина Фріз написала у Facebook.

"Завтра (28 листопада – ред.) має відбутися засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів у соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно з рішенням нашої фракції ініціювала розгляд на Комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", – пише Фріз.

Депутатка наголосила, що політики мають припинити дискредитацію військових, бо "питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям".

"Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність уже двох постанов від представника президента в парламенті, члена нашого Комітету Федіра Веніславського та співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів Комітету розглянути питання та ухвалити рішення", – резюмувала Ірина Фріз.

Ініціатива щодо звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю / Фото: Європейська солідарність

Нагадаємо, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

Народний депутат від "Слуги народу", представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву Безуглої про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в Комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

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