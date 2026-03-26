У Раді вигадали, як протидіяти російському "Орешніку"

Народний депутат Федір Веніславський закликав Верховну Раду негайно ухвалити закони про створення Космічних та Кіберсил. За його словами, ухвалення закону про Космічні сили стане адекватною відповіддю на використання Росією ракет «Орешнік».

Про це член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявив під час виступу в парламенті.

Веніславський закликав народних депутатів терміново винести на розгляд законопроєкти про Кіберсили та Космічні сили. За його словами, обидва документи вже підготовлені до ухвалення, однак досі не включені до порядку денного.

«Вчора генерал Сирський підтвердив, що Збройні сили потребують закону про Кіберсили, оскільки це посилить наші спроможності і переведе в легальне законодавче поле діяльність наших кіберфахівців, які і так завдають відчутної шкоди ворогу. Другий законопроект, який також пройшов рекомендацію комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки для включення до порядку денного, але також не включається, це закон про Космічні сили«, — зазначив нардеп.

У цьому контексті він підкреслив, що Україна вже стикається з новими типами загроз, які потребують адекватної відповіді.

«Ворог застосовує проти України засоби ураження з космічними елементами, так званий «Орешнік», тому протидіяти таким засобам ураження ми можемо лише адекватними силами», — сказав політик.

Веніславський звернувся до погоджувальної ради та керівництва парламенту з проханням включити ці законопроєкти до порядку денного, а також закликав депутатів підтримати їх під час голосування.

Законопроєкт про Кіберсили — що відомо

Законопроєкт №12349 про створення Кіберсил ЗСУ, який готували понад рік, знову не розглянули у другому читанні, попри доопрацювання з Генштабом. Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова зазначає, що відсутність закону лишає без координації підрозділи, які вже завдали ворогу збитків на 220 млн дол. Міністр оборони Михайло Федоров наполягає на ухваленні документа для системної боротьби та відсічі на хакерські атаки РФ. Кіберсили мають блокувати ворожі сервіси, шукати цілі для ударів та зламувати зв’язок окупантів. Проте розгляд законопроєкту загальмувався.

Законопроєкт про Космічні сили — що відомо

Ще у квітні 2025 року Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ. Раніше Міноборони вже створило Управління космічної політики та озвучило плани до 2030 року розгорнути власні оборонні супутники й систему моніторингу космосу.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, створення Космічних сил кардинально змінить оборону, посиливши ППО та зруйнувавши логіку дій РФ. Нова структура вирішить проблеми дефіциту розвідданих, нестабільного супутникового зв’язку та відсутності власної інфраструктури спостереження. На відміну від російських ВКС, де авіація та космос змішані, Україна обирає західну модель (як у США чи Британії): Космічні війська можуть стати окремим родом військ із фокусом виключно на орбітальній розвідці, моніторингу та захисті супутників, тоді як Повітряні сили збережуть свою спеціалізацію.