У Раді з'ясують причини виїзду нардепів з України після вторгнення Росії

У Верховній Раді хочуть перевірить причини виїзду деяких народних депутатів за кордон після повномасштабного вторгнення Росії до України.

З цією метою у ВРУ планують створити тимчасову слідчу комісію. Її члени і перевірять факти й причини виїзду парламентарів за кордон після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їхнього перебування не на території України, причини цього — і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України", - заявив Стефанчук.

За його словами, зараз Рада працює над тим, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов’язків, не мали можливості працювати в стінах парламенту. Водночас ті нардепи, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, не отримують заробітну плату. Це ж, як уточнив Стефанчук, стосується і їхніх помічників.

"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.

Раніше Зеленський подякував нардепам за Стамбульську конвенцію.

Нагадаємо, нардепи хочуть позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон та не повертаються.

Як повідомлялося, з України втекло 10 нардепів. Стефанчук повідомив, хто вони і чи каратимуть їх.

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