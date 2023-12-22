У Раді заблокували закон про медичний канабіс: хто невдоволений

Розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року.

Парламентська фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу, який Верховна Рада схвалила напередодні.

Про це свідчить зареєстрована на сайті парламенту постанова.

Так, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зі своїми соратниками 22 грудня зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту Закону України "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності (...)".

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Як пояснив у Мережі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року. Ще потім знадобиться час на підпис президента.

"А враховуючи, що закон вступає в силу лише через пів року, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го", – прогнозує Железняк.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВР проголосувала законопроєкт про медичний канабіс!

Раніше парламентарі повідомляли, що після закінчення війни в Україні близько 4 мл людей потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу.

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