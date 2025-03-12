У Раді заявили, що Трамп може "вести свою гру" з диктатором Путіним

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що США залишаються надійним союзником, незалежно від того, хто наразі є президентом цієї країни.

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Я абсолютно переконаний в тому, що Сполучені Штати залишаються нашим і надійним союзником, і партнером, і другом. Тобто тут ситуація не змінилася. Хто б не був президентом, це не означає, що Сполучені Штати, як держава, змінюють свій зовнішньополітичний курс", - зазначив нардеп.

Депутат зауважив, що останні дії Трампа викликають питання, однак "Сполучені Штати - це не тільки президент, це й інші демократичні інституції".

"Це й конгрес, де ми маємо підтримку серед демократів і значної кількості республіканців, це й суспільство, це й середовище пов'язане з науковою діяльністю", - додав Мережко.

Він такоє нагадав, що останні опитування покажуть, що більшість прихильників Республіканської партії підтримує Україну.

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"Єдине, на що я хотів би звернути увагу, на мою думку, дуже багато залежить від безпосередньої зустрічі між президентом Трампом і президентом Зеленським. Тому що ті заяви, які час від часу з'являються, вони викликають багато запитань, які потребують відповіді", - зауважив він.

На його переконання, наразі головним питанням є те, "чи є взагалі у президента Трампа якась чітка стратегія стосовно України й того, щоб припинити російську агресію проти України".

"Я не знаю, чи є така стратегія або її немає, але я розраховую, можливо, вона має не публічний характер. Але хотілося б, щоб відбулося якесь обговорення. Наприклад, можливо, навіть і сьогодні між делегацією України і американською делегацією. Як на мене, це може таким важливим кроком на шляху покращення наших відносин", - наголосив депутат.

На його думку, США мають стратегічний інтерес у підтримці Україні, тому це не лише моральний обовʼязок.

"Не будемо списувати з рахунків ані Сполучені Штати, ані президента Трампа. Можливо, він веде якусь свою гру. Для мене вона не до кінця є зрозумілою. Але треба пам'ятати про те, що підтримка України - це все-таки національний інтерес Сполучених Штатів", - пояснив Мережко.

За його словами, з точки зору геостратегії протидія російському домінуванню в Європі є важливою для США.

"Наразі Україна, по суті, є щитом на шляху до того, щоби Росія не отримала це домінування, не стала гегемоном в рамках Європи. І, до речі, попередити таке домінування з боку Російської імперії, це якраз і є геостратегічний інтерес Сполучених Штатів. Тому за логікою геополітики, підтримка України є важливим національним інтересом для Сполучених Штатів. І про це треба говорити", - підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що позиція Дональда Трампа щодо російсько-української війни стає все більш проросійською.

Ми раніше інформували, що політика Трампа щодо України розгортається за розробленим рік тому планом.

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